Empleada de Igualdad Municipal acusa trabas del sindicato tras apoyar a compañera

Por grabar el video que exhibe el despido de su compañera Ana Rodríguez, la trabajadora de la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, del municipio de Puebla, Tanya Rodríguez Méndez, ha empezado a ser obstaculizada y le han negado desde el sindicato Benito Juárez García, derechos que tiene como trabajadora de base sindicalizada.

La joven relató que el 25 de enero solicitó a su delegado sindical que firmara su formato para obtener una prestación de día económico el día viernes 27 de enero, para actividades personales, solicitud que no fue avalada por instrucciones del secretario general del sindicato, Gonzalo Juárez Méndez.

Dicha prestación le fue negada justo después de que Karina Romero Alcalá, titular de la Secretaría para la igualdad Sustantiva de Género, se reuniera en privado con el líder del sindicato.

Tanya Rodríguez argumenta que por dar acompañamiento a su compañera que fue despedida injustamente, pueda también perder su empleo, pese a que tiene 17 años de antigüedad.

Lamentó que los casos de acoso en la dependencia no sean sancionados y recordó que en la administración pasada ella fue víctima de una situación similar y la denunció.

De acuerdo con el capítulo X de los permisos y las licencias en la cláusula 60 de las condiciones generales de trabajo, “los trabajadores gozarán de permisos de sueldo para faltar a sus labores por días económicos, previa la autorización de su jefe de departamento”.

Informó que cumplió con solicitar el trámite tres días antes de la fecha. No obstante, la única firma que faltó corresponde a la del sindicato.

Tanya Rodríguez Méndez recordó que desde hace más de tres años ha pedido rendición de cuentas a las cuotas sindicales que están a cargo de Gonzalo Juárez.

Informó que el bloqueo desde el sindicato para que no forme parte de las asambleas al grado que le negaron en 2021 refrendarle su credencial de sindicalizada. La solicitud la ha hecho por escrito sin respuesta.

En la última notificación del sindicato, del día 24 de marzo del 2021, se indicó que habría una convocatoria en espacios públicos para que acudiera a tomarse la foto. Pero aseguró que ni su delegado sindical ni en ningún sitio de la dependencia colocaron el anuncio.

“Yo me enteré que ya se había hecho el procedimiento, después. Nunca en áreas comunes, donde trabajo, colocaron la convocatoria y mi delegado sindical vio mi mensaje y no me respondió”

La trabajadora informó que de su nómina le han descontado la cuota sindical, por lo que exigió sea reconocida con una identificación.

Ahora, el sindicato se negó a firmar la prestación del día económico el 27 de enero solo por indicación del secretario general, Gonzalo Juárez.

Este viernes acudió dos veces al sindicato para pedir una explicación y la firma, pero en las oficinas del sindicato no fue atendida porque “nadie se encontraba”.

“Yo pedí por escrito para saber por qué no me querían firmar mi día económico. Fui a la 1 y a las 3:49 de la tarde y en ambos horarios me dijeron que no había nadie para atenderme”