En 2024 se vota la continuidad del proyecto de Morena: Clouthier

La exsecretaria federal de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo, sentenció que Morena ganó la elección de 2018 con un proyecto para priorizar a la gente pobre y el combate a la corrupción, así que en 2024 se votará por la continuidad de ese programa.

LLERA TAMBIÉN: Sólo 3 aspirantes ciudadanos avanzan en proceso del frente opositor

En entrevista con El Ciudadano, consideró que actualmente el 90 por ciento de la población se encuentra “politizada”, en gran medida por el auge de las redes sociales, de ahí que es necesario analizar profundamente el impacto que tendrán en los próximos comicios.

Si bien dijo que es positiva la “democratización” de la información, advirtió que en la red existe demasiada exposición a las noticias falsas, así que las personas deben manejarlas con responsabilidad y desarrollar un criterio propio, para separar el entretenimiento de lo que es trascendental en la vida pública.

Con esta politización, aseveró que la población conoce más de lo que ocurre en el gobierno, de los programas sociales y las acciones o dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien dijo que ha logrado reducir la brecha de desigualdad.

La oposición rumbo a 2024

Clouthier Carrillo celebró el inicio del proceso interno para seleccionar la candidatura del Frente Amplio Opositor a la presidencia de la República, pues ironizó que “parecía que estaban muertos”.

Ante los registros de decenas de aspirantes y el descarte de otros, dijo que la declinación de la panista Lily Téllez García y la priista Claudia Ruiz Massieu exhibió que la cancha “no es pareja” en la oposición.

Además criticó que el bloque formado por PAN, PRI y PRD no se haya reservado el derecho de admisión de personajes “nefastos”, como el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, cuya postulación consideró inadmisible.

Incluso reconoció que Morena también debió reservarse el derecho de admisión con el exgobernador de Chiapas, Manuel Velazco Coello, por su cuestionada gestión y por andar de un cargo a otro sin ninguna responsabilidad.

Calificó como “una burla” que Velazco, ahora aspirante, fuera senador por tres para pedir licencia y volver a la gubernatura de Chiapas a concluir su sexenio, tras lo cual regresó al Senado de la República y haces unos días lo dejó nuevamente para buscar la postulación presidencial.

Aunque reconoció que cuando coincidió con él en la Cámara de Diputados fue amable, enfatizó que no se debe confundir la amistad con la vida pública, así que continuará señalando lo que ve incorrecto del exgobernador y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del cual emana.

Precisamente sobre esta fuerza política, señaló que históricamente ha fungido como “rémora” en cada proceso electoral y ha sobrevivido gracias a la “respiración artificial” que le dan los pocos votos que obtiene gracias a los partidos con los que alía.

Por ello insistió en que se debería elevar a 5 por ciento la votación mínima que se exige para conservar el registro, pues actualmente es del 3 por ciento y esto ha permitido la supervivencia de partidos locales y nacionales aunque carezcan de representatividad.

A esto sumó el caso de las llamadas “Juanitas” en Chiapas, polémico caso en el que varias mujeres que ganaron elecciones renunciaron de forma simultánea para ceder sus cargos a sus suplentes, todos hombres, lo cual dio pie a legislar la violencia política por razón de género.

Gálvez y Paredes finalistas en la oposición

Clouthier Carrillo vislumbró que la candidatura presidencial de la oposición se definirá entre la senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz y la senadora priista Beatriz Paredes Rangel, ya que no ve como finalista al diputado federal Santiago Creel Varela, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Al gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, no lo vio como potencial aspirante e incluso advirtió que sería peligrosa su postulación, ya que no es bueno para un estado quedarse sin gobernador a medio sexenio cuando no se han sentado las bases de su gobierno.

Recordó que eso pasó precisamente en Nuevo León en 2018, con el exgobernador Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, quien buscó la presidencia de la República por la vía independiente, así que no gobernó su estado y ni ganó la elección presidencial.

De ahí que exhortó a no confundir la simpatía en redes sociales con un respaldo social legítimo, pues este únicamente se puede conseguir en las calles, dialogando y teniendo cercanía con la gente.

Ver entrevista con Tatiana Clouthier

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com