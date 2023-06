En mes del padre, promueven vasectomía sin bisturí en Puebla

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, promueve la Jornada Intensiva de “Vasectomía Sin Bisturí”, que se realiza en todo el país, de manera simultánea del 12 de junio al 30 de junio del año 2023.

Lo anterior en el marco de la celebración del “Día del Padre” que se conmemorará el próximo 18 de junio, con el objetivo primordial de impulsar la planificación familiar responsable.

La jornada va dirigida a derechohabientes y no derechohabientes de forma gratuita, en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1 “Paseo Bravo”; UMF No. 2 “Centro”; UMF No. 6 “San Pedro”; UMF No. 7 “San Bartolo”; UMF No. 55 “Amalucan”, y UMF No. 57 “La Margarita”.

A los interesados primero se les realiza una valoración para saber si son candidatos a la intervención, así lo señaló el doctor David Moran Sotelo, Coordinador Auxiliar de Salud Pública del IMSS Puebla.

El horario de atención en las unidades será de 08:00 a 18:00 horas, en el módulo de PrevenIMSS o Planificación Familiar; ahí otorgarán la fecha de programación de la vasectomía.

¿Cómo es el proceso?

La intervención se realiza con anestesia local en un tiempo de 15 a 30 minutos, y consiste en una incisión pequeña sin bisturí en la bolsa escrotal donde se localizan los conductos deferentes (transportan el semen), se ligan y se cortan para evitar que los espermatozoides pasen a las vesículas seminales.

El especialista del Seguro Social, Morán Sotelo, enfatizó que los hombres podrán eyacular de manera normal, pero el semen no contendrá espermatozoides, lo que evitará embarazos, su desempeño sexual no se verá afectado.

Al terminar la cirugía, el paciente saldrá caminando y con la recomendación de reposar de dos a tres días y aplicar hielo el primer día.

El médico invitó a esperar más de 30 eyaculaciones para garantizar que la vesícula seminal se encuentre libre de espermatozoides y, a través de un estudio conocido como espermatobioscopia se confirme.

Foto: IMSS

