En tres semanas comenzará construcción de Ciudad Universitaria II

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, dio a conocer que en un tiempo aproximado de dos a tres semanas darán inicio los trabajos para la construcción de Ciudad Universitaria II, que estará ubicada en los Ecocampos Valsequillo.

La rectora de la BUAP estuvo presente en la habitual rueda de prensa del gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, donde dijo que a más tardar en tres semanas estará colocando junto al mandatario poblano la primera piedra de lo que será Ciudad Universitaria II que recibirá hasta 30 mil estudiantes.

La académica indicó que este martes 12 de septiembre será publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) la convocatoria para la licitación de esta obra, que originalmente fue anunciada durante el pasado mes de mayo con una inversión de mil 200 millones de pesos.

«Este martes se va a publicar la convocatoria para la licitación de la obra y una vez que tengamos el resultado de la licitación de la misma, que calculamos sea en unas dos o tres semanas, ya procederemos a la colocación de la primera piedra« Lilia Cedillo Ramírez

Cedillo Ramírez indicó que la obra de la Ciudad Universitaria II no podía dar inicio porque no contaban con los permisos correspondientes por parte del Ayuntamiento de Puebla, no obstante, estos ya fueron entregados, por lo que ahora están a la espera de que se desahogue el proceso de licitación.

El pasado lunes 7 de agosto el gobierno de Puebla hizo una transferencia de 300 millones de pesos para iniciar con la construcción de Ciudad Universitaria II, el cual ofertará 26 licenciaturas, entre las que se encuentran Arquitectura, Urbanismo y Diseño Ambiental, Gestión de Ciudades Inteligentes, Computación y Energías Renovables.

Asimismo, esta construcción albergará los Ecocampus de Ingeniería y Ciencias Naturales, los cuales ofertarán las ingenierías de Biomédica y de Ciberseguridad, además de Ciencia de Datos.

