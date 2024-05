Enemistad pública de Canelo Álvarez y Óscar de la Hoya desata amenazas legales

El campeón Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su expromotor Óscar de la Hoya intercambiaron acusaciones y amenazas legales después de un altercado público en Las Vegas.

Durante una conferencia de prensa, De la Hoya criticó a Álvarez por su ingratitud, desencadenando una respuesta feroz por parte del boxeador mexicano.

Álvarez calificó a De la Hoya de «lacra» y lo acusó de intentar estafarlo, a él y a otros boxeadores, diciendo que enfrentó intentos de robo con el apoyo legal.

«No me espero menos de una persona como él, de una persona que le gusta robar la atención a todos, es una lacra de persona, es una lacra en el boxeo, lo único que ha querido hacer es robar», aseguró el Canelo Álvarez.

El hoy campeón indiscutido de los supermedianos contó que Óscar estuvo cerca de quitarle dinero a él e incluso a Gennady Golovkin.

«A mí no me pudo robar porque metí mis abogados, Golovkin no sé si ya le ha pagado, pero a Golovkin también le quería robar no sé cuantos millones, es lo único que hace, es estar lucrando con los peleadores», reiteró Saúl.

De la Hoya, en respuesta, reiteró sus afirmaciones y afirmó que procederá legalmente contra Álvarez por difamación.

«Yo dije la verdad, sólo digo la verdad y es todo, el hecho de que yo le robo a los peleadores es difamación y no me gusta», señaló el dueño de Golden Boy Promotions.

De la Hoya expresó que «claro» que «procederá legalmente» ante esta difamación del Canelo.

«Yo tomo en serio lo que hago, mi trabajo, yo cuido a los peleadores, les hago millones de dólares como se los hice a Canelo y decirme que robo, no está bien», sentenció.

El exboxeador profesional mencionó que ahora como promotor ve por el bien de sus talentos y para nada les quitaría parte de sus ganancias.

