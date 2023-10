Entre aspirantes a la gubernatura no hay nada para nadie: Céspedes

El gobernador del estado de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, opinó que ningún aspirante puede darse como vencedor de la contienda interna de Morena por la candidatura para la gubernatura, pues hoy en día «no hay nada para nadie.«

Luego de que durante el fin de semana se dieran a conocer diversas encuestas sobre el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el mandatario poblano indicó que estas mediciones son únicamente fotografías del momento y sirven para quien las paga.

«La verdad es que son una foto del momento y de quienes la quieren publicar, entonces habrá que tener mucha reserva. No sé si en estas encuestas también vaya el principio de no robar, no mentir, no engañar, porque entonces habría que ver quién le da un análisis puntual. Me refiero a las locales y las nacionales»

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla