Equipo de Biden y De Niro en Juicio de Trump en NY

El equipo de Joe Biden, liderado por Robert De Niro, aparece en el juicio de Donald Trump en Nueva York para redirigir el foco hacia el asalto al Capitolio y el discurso presidencial.

El equipo de Biden, previamente pasivo sobre el juicio, busca aprovechar el dramatismo del evento, centrándose en la atención mediática y la narrativa del asalto al Capitolio.

El juicio en Nueva York marca el primero de cuatro procesos legales contra Trump, con otros en Washington y Georgia relacionados con las elecciones de 2020.

El actor Robert De Niro narró un anuncio crítico contra Trump, alertando sobre sus planes y los peligros de su eventual reelección.

“No quiero asustarlos. No, esperen, quizá sí quiero asustarlos”, dijo De Niro a los periodistas. “Si Trump vuelve a la Casa Blanca, pueden despedirse de estas libertades que todos damos por sentadas”.

El actor se erigió en el verdadero neoyorquino y se burló del historial de Trump de negocios y autopromoción, a veces sin éxito, diciendo que Trump buscaba “destruir” la ciudad.

“Los neoyorquinos solíamos tolerarlo cuando no era más que otro estafador inmobiliario de mierda que se hacía pasar por un pez gordo”, dijo De Niro. “Amo esta ciudad. No quiero destruirla. Donald Trump quiere destruir no sólo la ciudad, sino el país y, eventualmente, podría destruir el mundo”.

De Niro, respaldado por policías presentes en el Capitolio el 6 de enero, destacó el daño potencial de un retorno de Trump al poder.

Exagentes policiales describen la violencia del asalto al Capitolio, instando a los estadounidenses a votar para evitar la vuelta de Trump.

“He venido hoy aquí para recordar a los estadounidenses de lo que es capaz Donald Trump y la violencia que desató sobre todos los estadounidenses el 6 de enero de 2021”, comentó Fanone.



