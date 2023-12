«Es tiempo de mujeres transformadoras y humanistas»: Sheinbaum

La precandidata a la presidencia de la República por Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, enfatizó que las mujeres no sólo gobiernan para las mujeres, sino para que también para hombres, adultos mayores, jóvenes, niñas y niños en un encuentro con militantes y simpatizantes de Sonora.

“La transformación ha traído esos cambios y las mujeres gobernamos bien” Claudia Sheinbaum Pardo

Asimismo, Sheinbaum Pardo argumentó que la igualdad es parte esencial en la continuidad del movimiento de regeneración nacional, ya que es tiempo de mujeres humanistas y transformadoras.

«Nosotros luchamos por la igualdad, la igualdad de todos y todas, esa es la esencia de nuestro proyecto, nosotros vemos a las personas como iguales, nosotros no vemos a nadie de arriba para abajo (…) Esa es la esencia de nuestro movimiento, de la igualdad, el buscar que todos tengamos derechos y así las mujeres también tenemos derechos». Claudia Sheinbaum Pardo

Por lo anterior, la exjefa de gobierno de la Ciudad de México puntualizó que únicamente existen dos opciones, la de regresar al pasado lleno de corrupción y privilegios para el sector privado, o continuar con el movimiento que inició el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Finalmente, Claudia Sheinbaum recordó que se deben conducir bajo los principios de Morena, los cuales son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, puesto que sólo así se logrará el cambio que todos quieren.

«Me vengo a comprometer con ustedes a que nosotros tenemos grabado en el corazón los principios de nuestro movimiento, vengo ahora y voy a venir después como presidenta de la República. Me comprometo con ustedes, con los principios de nuestro movimiento, nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Sonora y al pueblo de México». Claudia Sheinbaum Pardo

