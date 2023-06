Estudiante denuncia agresión de policías municipales en el Centro Histórico

Una vez más, elementos de la policía municipal fueron exhibidos por un caso de abuso policial donde presuntamente agredieron a un alumno de la universidad Alva Edison, ubicada en el Centro Histórico.

El día de ayer, un joven señaló que fue agredido físicamente, por al menos siete policías municipales, los cuales lo bajaron del transporte en el que se encontraba y posteriormente, lo siguieron hasta su escuela para golpearlo.

El joven, el cual se dedica a vender gelatinas con su abuelita para pagar sus estudios, relató que al salir de de la universidad Alva Edison, se dirigió a tomar el camión y se percató que elementos de la policía municipal estaban ‘esculcando’ a un joven, menor de edad, presuntamente de secundaria.

El afectado señaló que “se le hizo raro” que los elementos que estaban ‘revisando’ al chico no estuvieran en una patrulla, por lo que, por instinto, subió al camión y lo que hizo fue gritar: “así se deberían poner con los que de verdad roban”.

“Se me hizo raro que no fueran en patrulla, el chavo estaba muy chico y se me hizo raro el cómo le estaban diciendo, y hoy con el tema de inseguridad que hay”

Joven agredido