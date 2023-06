Evalúan sanciones por explosión de pirotecnia en San Sebastián de Aparicio

Tras la explosión de cohetes en San Sebastián de Aparicio, se evaluará la situación para determinar la sanción por la falta de permiso para el uso de pirotecnia, declaró el titular de Protección Civil municipal de Puebla, Gilberto González Labastida.

El funcionario municipal señaló que en el interior de la iglesia de San Sebastián de Aparicio se encontraban dos docenas de cohetes y tras un “descuido humano” se suscitó la explosión.

Asimismo, dijo que no hubo reporte de personas lesionadas, en cuanto a la iglesia no tuvo afectaciones importantes, por lo que no hubo “daños mayores”. Expuso que la Junta Auxiliar no solicitó el permiso para usar pirotecnia, por lo que la Dirección de Gestión de Riesgos analizará si la persona responsable de este hecho será multada.

“Lo tiene que checar el área de Gestión de Riesgos de la Secretaría de Desarrollo Urbano (…) es quien hace todo este tipo de notificaciones y sanciones” Gilberto González Labastida

Titular de Protección Civil municipal de Puebla

Personal de la Dirección de Gestión de Riesgos y el área de Revisión realizó un monitoreo en la zona afectada, donde sólo encontraron una ventana dañada.

González Labastida señaló que las personas que utilizan pirotecnia deben cumplir con los requisitos establecidos, en cuanto a traslado y su detonación, así como contar con la póliza de seguro, entre otros.

“Por ejemplo, todos los eventos que tenemos en el Ayuntamiento cuando son fechas importantes, nosotros, como Protección Civil, hacemos una revisión de la carpeta y del documento que debe de cumplir antes de hacer la detonación”

Además, indicó que el manejo de la pirotecnia debe ser responsable y realizarse por un profesional avalado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena). También debe ser supervisado por Protección Civil y autorizado por la Dirección de Gestión de Riesgos.

El titular de Protección Civil municipal expuso que en Puebla no hay registro de locales clandestinos de venta de fuegos artificiales. Señaló que la Sedena es la dependencia que se encarga de informar sobre estos casos al gobierno municipal.

Por: Luis Lozada

Foto: Archivo El Ciudadano

