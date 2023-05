Exigen a Comuna poblana explicar «sueldazos» para ¿asesores?

El Ayuntamiento de Puebla paga salarios mensuales de entre 30 mil a 70 mil pesos a asesores sin funciones definidas, quienes no han sido vistos ni en eventos protocolarios durante la administración del edil Eduardo Rivera Pérez.

Así lo expuso el regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez, quien dijo que tampoco se sabe a quién asesoran, por lo que es importante que la Comuna dé a conocer los motivos por los que reciben esos salarios, que según dijo, son similares a los de titulares de dependencias.

Rodríguez Juárez señaló que estos supuestos asesores son: Matías José Rivero Aguilar, Luis Eduardo Tovar Yanini, Germán Sierra Sánchez, Luis Alejandro Fabre Bandini, Adán Larracilla Márquez, Víctor Enrique Mata Temoltzin, Ricardo George Garay y Víctor Manuel Giorgana Jiménez.

«Es preocupante, porque no sabemos qué asesoran o a quién asesoran o qué hacen o qué no hacen. Los nombres que enlisté no sabemos quiénes son y con sueldos que superan los 50 mil pesos, hay un caso de 70 mil pesos. Es importante saber qué hacen o por qué cobran tanto, porque cobran casi igual que un secretario y no tienen responsabilidades»

Leobardo Rodríguez Juárez

Regidor de Morena