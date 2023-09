Exigen periodistas poblanos acceso y seguridad en IEE y TEEP

La Red de Periodistas de Puebla, con respaldo de Artículo 19 y CIMAC, denunciaron censura de los integrantes del Congreso del Estado, el Tribunal Electoral del Estado (TEEP) y el Instituto Electoral del Estado (IEE), por lo que exhortaron a garantizar acceso y seguridad a comunicadores, así como respetar la libre expresión.

A través de Twitter emitieron un comunicado en el que se expuso que tanto el IEE y el TEEP han ejercido un bloqueo informativo en contra de periodistas que cubren la fuente de política.

Señalan que el IEE no brinda a reporteros copia de acuerdos tomados durante las sesiones, solicitándoles que esperen hasta que sean públicos en la página del organismo, lo que en ocasiones, toma varios días.

Mientras que el TEEP ha impedido que entrevisten a personas que no pertenecen al organismo público durante sus eventos, limitando la información hacia los comunicadores.

Asimismo, señalan que el Congreso del Estado no permite el acceso a periodistas a las galerías que se encuentran en sus instalaciones, con la justificación de que se toman medidas sanitarias por el covid-19, pero expusieron que a los legisladores sí se les permite la entrada.

Los reporteros indicaron que el no permitirles el acceso, hace que no puedan entrevistar a los diputados, además de que no pueden observar cómo se lleva a cabo las sesiones y las discusiones que hay en cada una de ellas.

Exponen casos de agresiones

De igual manera, dieron a conocer que se han registrado siete agresiones en contra de comunicadores en tan sólo un mes, al referir que se tiene documentada información del 1 de agosto al 12 de septiembre del 2023.

Uno de estos casos ocurrió el pasado 17 de agosto, en donde dos de ellos resultaron ser víctimas de robo en un evento realizado por la ahora candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, en Izúcar de Matamoros.

Además, se tienen registrados tres ataques a periodistas y medios a través de internet, dos de ellos acontecieron durante la cubertura de la protesta que estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), hicieron por la presentación del conductor Esteban Arce en la institución. Por tal motivo, la reportera Mónica Camacho fue objeto de acoso en la red social Twitter, al hacer un comentario sobre este evento. Asimismo, el portal Quorum Informativo sufrió un ataque cibernético por bots, lo que hizo que quedara suspendido temporalmente.

También reporteras como Carmen Flores y Yazmín Flores denunciaron casos de desprestigio en redes sociales y extorsiones vía telefónica, respectivamente.

Llaman intervenir a FGE y Comisión Estatal de Derechos Humanos

Por tal motivo, exhortan al Congreso del Estado, al Tribunal Electoral del Estado y al Instituto Electoral del Estado permitir la libre expresión de las y los periodistas, así como el acceso a cada una de las sesiones y eventos.

Asimismo, hicieron un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar los ataques cibernéticos y amenazas en contra de reporteras y reporteros, así como también, pidieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, iniciar una queja de oficio ante las violaciones a los derechos humanos a la libertad de expresión.

