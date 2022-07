Familia de José Francisco, con la esperanza de encontrarlo, pese a omisión de autoridades 

La familia de José Francisco Rafael Sánchez Pozos, de 72 años, lleva viviendo, casi dos meses, una tortura constante, producto de su desaparición, la cual es acompañada por la omisión de las autoridades encargadas de su búsqueda.

“Aún tenemos la esperanza de encontrar a mi padre con vida”, expresó su hijo, Óscar Sánchez, en entrevista con El Ciudadano México, mientras sostenía una lona con el rostro y los datos de José.

El último día que tuvo contacto con él fue el pasado 2 de junio a las 13:30 horas, cuando le habló por teléfono. Su papá se encontraba en la colonia Villa San Alejandro en las inmediaciones de Plaza San Pedro, al norte de Puebla capital; después de esa fecha no supo más de su paradero.

No obstante, entre las 20:00 y 23:00 horas de ese día, Óscar y su familia recibieron de manera sorpresiva mensajes de texto provenientes del celular de José, que exigían hasta un millón de pesos por su liberación.

La primera decisión que tomaron fue esperar y denunciar el hecho ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, de la Fiscalía General del Estado (FGE), con el fin de recibir una asesoría o una acción inmediata, pero la demanda fue minimizada.

“Vamos con la fiscalía de secuestros y nos comentan que hasta que no haya una llamada, no tenía nada que ver con un secuestro, pero se nos hace una cuestión muy ilógica, desafortunadamente, no los contactamos y ya no hubo respuesta de las personas”, comentó.

La familia ahora se cuestiona qué hubiera pasado si contestaban los mensajes, en vez de darle toda la confianza a la fiscalía, por lo que ahora exigen que se esclarezca la situación.

“Estamos pidiendo que se revise el tema y es complicado, más que nada porque nos dieron esta sugerencia, en vez de que hayan buscado la forma de contestar o hacer algo para que en ese momento se solucionara el tema”, manifestó.

Hay un hombre detenido, pero siguen inconsistencias

De acuerdo con Óscar, quince días después de que desapareciera su padre, José Francisco Rafael Sánchez Pozos, fue detenido un hombre, quien hasta el momento es el principal sospechoso de la desaparición.

A pesar de qué hay una persona que puede dar información sobre el paradero de su papá, Óscar acusó que sólo fue detenido por “robar el celular” y no por el delito de secuestro.

“Comentamos que era el principal sospechoso de la desaparición y lograron comprobar que tenía que ver con el caso (…) pero el juez que lleva el caso sólo le pone que por robo y no por secuestro, siendo que a él le encuentran el celular de mi padre (…) se nos hace increíble que el juez solo le dicte por robo”, demandó.

El hijo también acusó que a casi dos meses no ha habido avances importantes en la investigación por parte de la FGE, ni se han iniciado las acciones de búsqueda por parte de la Comisión de Búsqueda de Personas.

“El caso no tiene avances, nos vamos y una semana nos dicen una cosa y regresamos a los 15 días y nos dicen la misma cosa: no han hecho el trabajo que supuestamente se comprometen a hacer (…) la comisión de búsqueda quedó de comunicarse con nosotros el miércoles y a la fecha no lo han hecho”, indicó.

Si bien él y su familia creen en la justicia de las instituciones, ya están solicitando apoyo por parte de colectivos como la Voz de los Desaparecidos en Puebla, además de que buscarán obtener un amparo a nivel federal para “presionar” a dichas instancias locales.

Ante su ausencia, Oscar mantiene presente en su interior los recuerdos que ha compartido con su padre, como los momentos de trabajo en la construcción e instalación sistemas eléctricos.

Además, no olvida la pasión que tenía José por el fútbol, su amor por su familia y los momentos de felicidad que pasaba con sus nietos.

