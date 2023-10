Feminismo, transformador de la democracia: ministra de Igualdad en España

El motor para una verdadera transformación democrática en el mundo es el feminismo, declaró la ministra de Igualdad del gobierno de España, Irene María Montero Gil.

En entrevista con El Ciudadano México, durante el IX Encuentro Oficial del Grupo de Puebla, Irene Montero comentó que el aporte que se hace a través del trabajo feminista, permite que exista un proceso más amplio en distintos temas, como la lógica antiimperialista, antineoliberal, feminismo interseccional y trans incluyente.

Manifestó sentirse muy orgullosa de todo el trabajo que ha realizado en España, impulsando leyes como: Ley del sólo sí es sí, Ley Trans y Derechos LGBTI, Ley del Aborto, la nueva política de la conciliación, y ratiifica: «son el primer país europeo que está contabilizando todos los feminicidios de manera oficial».

Montero Gil puntualizó que en cada paso que da la política, se da cuenta que cada vez hay más trabajo por hacer, por lo que dijo que es fundamental seguir impulsando temas feministas.

Por tal motivo, destacó la importancia de la unión que debe existir entre todas las mujeres que tienen militancias feministas y cuentan con un cargo importante en la política, como es el caso de Karol Cariola, diputada del Partido Comunista de Chile; Citlalli Hernández, senadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en México; María José Mendoza, senadora de la República de Colombia, por mencionar algunas que integran la organización política de izquierda “Internacional Feminista”.

Asimismo, precisó que con este trabajo en conjunto, se entiende de mejor manera la violencia política en razón de género, que cada una de ellas ha sufrido, sólo por las posiciones en las que se encuentran.

Por lo anterior, Irene Montero señaló que la clave para transformar y llevar a cabo un buen trabajo en la política, no depende del tipo de mujer, sino de las personas que las rodean.

Al ser cuestionada sobre qué características debe tener una mujer de izquierda para participar en la política, Irene Montero aseveró que no hay ninguna buena forma, al considerar que por el hecho de existir, toda mujer tiene derecho de participar.

Sentenció que, en la política, las mujeres son criticadas y penalizadas, cuando en el caso de los hombres no es así, por lo que dijo que es importante que cada una sea respetada, sin importar la estrategia que manejan al trabajar.

“No hay ninguna buena forma de ser mujer en la política, si eres licenciosa no tienes poder de liderazgo y nunca vas a poder conocer a nadie, y si gritas mucho eres una histérica, que se ha masculinizado y que no tiene la calma, la capacidad de convicción que se nos presume a las mujeres a través de la seducción y no de la confrontación”

Irene Montero destacó que para terminar con la violencia política y con la violencia de género, es necesario que haya un cambio cultural, en el que se les indique a los hombres terminar los pactos que tienen entre ellos.

La ministra indicó que es importante que los hombres denuncien y no minimicen los actos violentos que se ejercen contra las mujeres, sin importar si los violentadores son sus amigos o familiares, ya que estos hechos los han normalizado a través del tiempo.

Lamentó que la sociedad eduque a las mujeres para estar a disposición de los hombres y ellos a estar a disposición de sus cuerpos, por lo que dijo que es importante que también haya un cambio de educación.

“Lo que estamos pidiendo es que digan ‘para, no lo hagas, esto es una agresión, si te esta diciendo que no, es no y si no estás seguro de que ella quiere, no te lances’ y si tienes una duda pregunta, porque nosotras lo hacemos también»