Feministas convocan a marcha transinscluyente, ¿cuándo y dónde?

Con la espera de más 50 mil asistentes, colectivas feministas de Puebla convocan a la marcha transinscluyente el próximo 8 de marzo en el Centro Histórico, para manifestarse en contra de la desigualdad de género, la violencia en contra las mujeres y exigir la despenalización del aborto.

Lee más: Puebla promueve en Tlaxcala mejoras económicas para mujeres

A días de que se conmemore el Día Internacional de la Mujer, el contingente feminista externó la invitación a todas las mujeres, hombres transexuales, no binarios, trabajadoras sexuales, madres, estudiantes, pertenecientes a pueblos originarios y familias buscadoras a sumarse a este movimiento que tiene una lucha social: exigir y defender el respeto hacia las mujeres.

Las colectivas se congregarán el próximo 8 de marzo a las 17:00 horas en el Gallito del Paseo Bravo para posteriormente recorrer las calles del Centro Histórico y finalizar en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Aunque instaron a los candidatos a un puesto de elección popular a no utilizar el feminismo como bandera para pedir votos, recalcaron que esta marcha no será excluyente, siempre y cuando respeten el verdadero mensaje del movimiento y no sea invisibilizado.

Asimismo, las mujeres puntualizaron que a raíz de las deudas pendientes que tienen los niveles de gobierno a las exigencias de las mujeres, se hará un llamado para que las autoridades reconozcan los casos de violencia, desigualdades, desaparición de las mujeres y la importancia de la despenalización del aborto que el Congreso del Estado no ha aprobado.

«Es tiempo de una sociedad activa para tomar justicia, la revolución de hoy tiene el rostro de todas las que luchamos en todos los rincones de Puebla, nadie podrá parar nuestra lucha jamás hasta que la dignidad se haga justicia» Feministas

Finalmente, las mujeres feministas destacaron que en esta marcha no se permitirán ninguna intimidación o desaparición, pues destacaron que el objetivo de esta marcha es resaltar las acciones pendientes en materia de igualdad y justicia.

Algunas de las colectivas que estarán participando en esta marcha son: REDefine, Red La Morada, Mujer x Derecho, Cuidado y Vida Libre de Violencia, Aborto Legal Puebla, Ddser Puebla y Cafis.

Foto: Agencia Enfoque

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com