Fiebre de Alejandro Sanz, fans esperan horas en la Feria de Puebla

Los seguidores de Alejandro Sanz esperan ansiosos su concierto en la Feria de Puebla 2024, formando largas filas desde tempranas horas para poder estar lo más cerca de cantante.

Desde temprano, fanáticas aguardan para el concierto gratuito de Alejandro Sanz en la Feria de Puebla. El evento está programado para las 9:30 p.m. en el Teatro del Pueblo en la zona de los Fuertes de Loreto y Guadalupe.

Alejandro Sanz se presentará por segunda vez en Puebla, pues anteriormente se presentó en la entidad con diferentes giras y espectáculos, pero es la primera vez que pisa con un show la Feria de Puebla, aproximándose a la recta final de este evento.

Se espera que el concierto del español tenga una duración de aproximadamente 90 minutos donde estará acompañado de sus músicos en vivo y coristas

Donde se espera que se interprete canciones como: Cuando nadie me ve, El aprendiz, Tú no tienes alma, ¿Y si fuera ella?, Si tú me miras, Pisando fuerte, No me compares, Amiga mía, Se vende.

Así como también como Camino de rosas, Mi marciana, La música no se toca, A que no me dejas y por supuesto Corazón partío, por mencionar algo de lo mucho temas que se espera del repertorio del cantautor.

El concierto de Alejandro Sanz está programado para comenzar a las 9:30 p.m., pero muchas personas llegaron desde temprano para garantizar su entrada y un buen lugar frente al escenario.

Se recomienda a los asistentes llevar lo esencial, hidratarse bien y protegerse del sol mientras esperan. La organización prevé un aforo de 4 mil 800 personas en el Teatro del Pueblo.

