Fiscalía local investiga a edil de La Resurrección por disturbios

El edil de La Resurrección, Adolfo Reyes Pérez, y otras dos personas más están siendo investigadas debido a los disturbios ocurridos durante la manifestación de los habitantes en Palacio Municipal de Puebla, el pasado 21 de noviembre.

Lo anterior fue confirmado por el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, quien dijo que el edil auxiliar enfrentará cargos en su contra por daños, lesiones y usurpación de funciones. Asimismo, indicó que trabajan en las acusaciones contra los otros dos individuos.

De igual forma, Higuera Bernal indicó que se presentarán denuncias por la privación de la libertad que sufrió un trabajador de la Secretaría de Gobernación municipal, aunque no mencionó contra quién se presentará la denuncia en este caso.

«Lo haremos y atribuiremos los delitos que se hayan cometido contra quienes hayan participado, no importa el cargo, no importa el rango, no importa la condición social», añadió el fiscal de Puebla, quien aseguró que habrá una investigación exhaustiva para determinar responsabilidades.

Mencionó que no tiene conocimiento sobre las denuncias que se presentaron por parte de transportistas que presuntamente fueron obligados a trasladar a los quejosos al Centro de Puebla para esta manifestación.

¿Cuál es la queja de los pobladores de La Resurrección?

Habitantes de La Resurrección llevaron realizaron la manifestación para reclamar al Ayuntamiento de Puebla por la clausura de varios negocios de la zona.

Además de los tres detenidos, hubo cuatro personas que resultaron lesionadas debido a la trifulca que tuvo lugar frente a Palacio Municipal, de los cuales, tres son policías y uno es trabajador del módulo de turismo del Ayuntamiento.

