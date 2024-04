Fofo Márquez al borde del llanto: ‘Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida’

El día de ayer la Fiscalía del Estado de México vinculó a proceso Fofo Márquez por golpear a una mujer en Naucalpan, en febrero de este 2024. El influencer mostró moretones y expresó temor por su vida en prisión.

La audiencia inicial analizó el testimonio de la víctima de 52 años y pruebas médicas que fueron presentadas, por lo que la juez vinculó a Fofo Márquez por tentativa de feminicidio en grado de tentativa y no por lesiones agravadas.

Por su parte, el influencer Fofo Márquez expresó tener temor por su integridad en prisión y pedir, al borde de las lágrimas pidió el perdón de la señora Edith ‘N’ por la agresión que cometió en su contra, pues no quiere continuar recluido en el penal de Barrientos.

“Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen. Llevo tres días aislado”, aseguró el influencer.

Incluso, el influencer se levantó la camisa que llevaba puesta para mostrar unos moretones que tenía en la espalda como prueba de las supuestas amenazas que habría recibido dentro del penal.

La juez no otorgó libertad condicional, pero solicitó medidas de seguridad para Márquez. Mientras tanto, se llevará a cabo una segunda audiencia en el mes de mayo.

En cuando terminó la audiencia, la victima Edith ‘N’ sostuvo que teme de represalias y alienta a otras mujeres a denunciar.

Márquez permanece recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla.

