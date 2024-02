Gabriel Biestro espera autorización para unirse a campaña de Chedraui

El titular de la Secretaría de Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, no tiene una fecha fija para abandonar dicha dependencia estatal y sumarse a la campaña de José Chedraui por la presidencia municipal de Puebla, no obstante, indicó que su salida será cuando lo indique el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Esto luego de que José Chedraui Budib confirmara que Biestro Medinilla será el encargado de coordinar su campaña electoral, además de que fungirá como coordinador municipal del candidato a la gubernatura de Puebla, Alejandro Armenta Mier.

En entrevista, el funcionario estatal únicamente mencionó que se separará de su cargo al frente de la Secretaría de Trabajo en el transcurso de marzo, no obstante, destacó que tiene interés de dejar todo en orden antes de integrarse al equipo del abanderado de Morena.

De igual forma, Gabriel Biestro mencionó que su salida de la dependencia estatal se hará en cuanto lo diga el mandatario estatal, pues así fue como lo platicó con él.

«Una vez que esté todo bien cerrado. Es año de cierre de administración y hay que dejarlo todo como se debe y cuando el gobernador así lo indique. Yo ya lo platiqué con él. Cuando tenga una fecha lo aviso. El punto es dejarlo todo andando, eso también lo platiqué con Pepe (Chedraui) y una vez que termine mi responsabilidad en la Secretaría me sumo a la otra actividad, que me da gusto, me emociona, porque es parte de seguir construyendo» Gabriel Biestro Medinilla

Puntualizó que abandonará esta dependencia durante el mes de marzo, pues las leyes electorales no lo permitirán después, no obstante, se mantendrá concentrado trabajando la parte que le corresponde del cierre de la administración estatal hasta que le den «luz verde» para salir de la dependencia.

«Puede ser a mediados de marzo, pero no me quiero adelantar, hasta que el gobernador lo diga. Las prioridades son terminar bien», añadió Biestro, quien precisó que no se dedicará a ningún tipo de actividad electoral mientras permanezca en su cargo actual.

