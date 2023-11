Gaby Spanic acusa a Pablo Montero de abuso sexual

Gaby Spanic acusó a Pablo Montero de haber abusado sexualmente de ella cuando los dos formaban parte del reality show “La casa de los famosos”, de Telemundo, la actriz describió paso a paso cómo fue el incidente con el cantante.

“Abuso sexual y fue alguien que yo estimo mucho, que lo conozco de hace años y no tengo reparo en decirlo, (fue) Pablo Montero”.

Durante su participación en el programa “Secretos de Villanas“, proyecto de la cadena CanelaTV, la actriz hizo la fuerte confesión ante sus compañeras Aylin Mujica, Sabine Moussier, Cynthia Klitbo y Laura Zapata.

Gaby Spanic recordó que el cantante le hizo tocamientos indebidos pese a que ella mostró su rechazo, por lo que comenzó a gritar para alertar al resto de los concursantes y ser auxiliada.

“Me abrió el cuartico de fumadores y de repente yo lo veo y (me dice) ‘tú siempre me has gustado’. Yo estaba fumando mi cigarro, me lo agarró, se me cayó en los senos, empezó a agarrarme los senos, me agarró por el brazo, me quería besuquear a la fuerza. Yo pegaba de gritos: ‘¡Sáquenme de aquí!’”.