Garantiza Mónica Rodríguez «imparcialidad» en Mesa Directiva del Congreso local

La diputada local Mónica Rodríguez Della Vecchia aseguró que presidirá la Mesa Directiva del Congreso de Puebla con «imparcialidad», ante las críticas de colectivos por su designación y posturas de derecha.

En entrevista, la legisladora de Acción Nacional (PAN) declaró que desempeñará el cargo de manera profesional y afirmó que su nombramiento es por experiencia y no un «premio» o por arreglos políticos.

«Cómo diputada que me he conducido apegada a derecho, así conduciré la mesa directiva, así como lo hice la vez pasada, incluso en este mismo periodo, siempre he estado y siempre conduciré la mesa con estricto apego a la ley»

Mónica Rodríguez Della Vecchia

Diputada local