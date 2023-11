Garnacho anota espectacular gol de chilena (VIDEO)

El Manchester United se impuso el domingo 3-0 en Goodison Park contra el Everton en un encuentro de la Premier League marcado por el golazo de chilena de Alejandro Garnacho.

El argentino, Alejandro Garnacho, abrió el marcador con una impresionante chilena para enviar un centro de Diogo Dalot directamente a la escuadra . Tal fue la belleza del gol que a los pocos minutos ya se comparaba este tanto con otro similar anotado por la leyenda de los Red Devils, Wayne Rooney, al Manchester City en febrero de 2011.

Así empezó la goleada del domingo 😳#MUFC #EVEMUN — Manchester United (@ManUtd_Es) November 27, 2023

Alejandro Garnacho celebró su ya histórico gol de chilena ante el Everton con el “siu” de Cristiano Ronaldo.

La celebración de Garnacho recibió una dura crítica del futbolista chileno Arturo Vidal:

“Terrible golazo. Lo único malo, o lo que no entendí, es para qué celebra como Cristiano. No entiendo por qué no celebra y se hace su chapa. Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre. Él es un jugador ya grande”, dijo Arturo Vidal en su canal de Twitch, donde suele hacer contenido deportivo.

Arturo Vidal agregó: “respeto que sea su ídolo. Pero tiene que hacer su nombre, o sino va a quedar siempre en la sombra. Celébralo de otra manera. Pero fue un golazo, un golazo”.