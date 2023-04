Gobernador inicia gestión para recuperar los más de 2 mil mdp pagados al SAT

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, afirmó que ya inició las gestiones con la Federación para recuperar los 2 mil 600 millones de pesos que se pagaron al Servicio de Administración Tributaria (SAT), producto de las malas gestiones financiera del morenovallismo.

Durante la conferencia matutina, Céspedes Peregrina destacó que su objetivo no es recuperar sólo el 75 por ciento del dinero perdido, sino incluso superar la cifra en un 150 por ciento.

Hasta que no tenga asegurado un monto, subrayó el mandatario, no va a dar a conocer los avances del acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Estamos haciendo diferentes gestiones, hay condiciones, un previo acuerdo para generar un porcentaje importante de la recuperación, no podría anunciarlo hasta que no caiga en firme porque yo no voy por un 75, yo voy como por un 150 por ciento en recuperación”

Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Gobernador de Puebla