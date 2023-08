Gobierno federal abandona interés de comprar Banamex, dice AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el gobierno federal desistió de la compra de Banamex.

El mandatario mexicano, en conferencia de prensa, señaló que su administración no cuenta con el tiempo suficiente para realizar la compra de Banamex, pues dijo que no se puede adquirir una institución y no dejarla funcionando.

López Obrador mencionó que el próximo gobierno sí podría llevar a cabo esta compra “y no sería mal negocio”, ya que es importante que el Gobierno tenga un banco para manejar todos los fondos gubernamentales; con ello se ahorrarían los pagos de comisiones.

«Esta adquisición iba a asegurar a que el patrimonio cultural de Banamex se quedara en el país, pero paso el tiempo y se fueron sumando interesados en la compra y eso complicó todo» Andrés Manuel López Obrador

Citigroup anunció en mayo que llevará a cabo una oferta pública; en 2024 van a separar contablemente el banco y en 2025 lo van a vender en la Bolsa de Valores en una Oferta Pública Inicial (OPI), con lo que dejó de lado la intención de que dicha transacción se realizará a través de un comprador, proceso que se tiene contemplado se concrete hacia el 2025.

