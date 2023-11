Grupo CETEG es «conservador» y cercano a exgobernador Astudillo: AMLO

El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el grupo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) es «conservador», aparte de estar aliado con el exgobernador de Guerrero Héctor Astudillo.

En anteriores días, el grupo de la CETEG realizó una manifestación en contra del mandatario nacional en el evento inaugural del CRIT Teletón Montaña de Guerrero.

Por ello, López Obrador comentó que los manifestantes realmente no fueron a «buscar justicia», sino a provocarlo.

«Un grupo de maestros no permitió que yo asistiera a la inauguración del Centro de Rehabilitación para niños, niñas (CRIT) en La Montaña, pues no iban con el propósito en busca de justicia. ¡No, iban a provocar! Porque están muy desesperados y me pueden decir es ‘que son de izquierda’, yo creo que no, son conservadores»

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México