Habitantes de Juan C. Bonilla inconformes por complejo de seguridad, dice gobernador

Los ciudadanos que aventaron flores y jitomates al edil de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, durante su segundo informe de labores estaban inconformes con él por la construcción de un complejo de seguridad que se tiene planeado en aquella demarcación, indicó el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En rueda de prensa, Salomón Céspedes dijo estar sorprendido ante el reclamo de los habitantes contra el edil de Juan C. Bonilla, pues no quieren que haya un complejo de seguridad, por lo que espera que no haya otro tipo de intereses de por medio.

El mandatario poblano precisó que este es un proyecto que el alcalde de Juan C. Bonilla solicitó, por lo que su administración otorgó parte de los recursos para su construcción, ya que es necesario implementar todos los proyectos que tengan que ver con la seguridad pública.

«Me sorprende que la gente rechace un complejo de seguridad pública, en todos lados los andan pidiendo, y piden que llegue la Guardia Nacional, (GN) que haya C2, pero acá no. Ojalá no haya otros intereses detrás de esto, porque es de pensarse» Sergio Salomón Céspedes Peregrina

Puntualizó que la interrupción de un grupo de al menos 20 personas provocó que el resto del informe de labores fuera cancelado, no obstante, dijo que se les permitió manifestarse sin usar la fuerza pública por prudencia y para no generar condiciones de inestabilidad.

Céspedes Peregrina reconoció que no tienen certeza si esta obra se anunció y se socializó correctamente, pues insistió en que es extraño que existan este tipo de reclamos. El gobernador llamó a todos los alcaldes a mantener el diálogo con la gente y no descuidar su trabajo, pues aún les queda un año de administración.

«Pero el llamado es importante a los presidentes municipales a que dialoguen con la gente, que no se distraigan en otros temas, que no piensen que ya se les acabó su periodo, hay un año todavía por el cual trabajar con mucha fuerza y tenemos muchos proyectos que alcanzar»

Habitantes de Coyomeapan realizaron una manifestación la semana pasada en contra de esta obra, en la que realizaron el cierre de la carretera federal México-Puebla por varias horas.

Tras esto, la Secretaría de Gobernación (Segob) inició un diálogo con pobladores y el edil, en el que se acordó que el Ayuntamiento comprará un nuevo predio para este proyecto, ya que el que se iba a utilizarse ya había sido asignado para la construcción de un panteón municipal.

