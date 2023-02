Hoteles y moteles en Puebla reportan el «peor» 14 de febrero

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla, Manuel Domínguez Gabián, afirmó que el sector en el estado vivió “su peor” 14 de febrero este año, al registrar una ocupación apenas del 80 por ciento.

En entrevista, comentó que la región más afectada fue la zona oriente de la ciudad de Puebla, en cambio, las cholulas registraron los mejores números.

Consideró que esta problemática se debe a la situación económica que enfrentan los poblanos, producto de la inflación.

“El 14 de febrero fue un día muy normal, bastante malo para los hoteles y moteles de Puebla, casi no se notó que fue el Día del Amor y la Amistad (…) pero me atrevo a decir que sí fue el peor 14 de febrero que he visto en mi vida como hotelero”

Manuel Domínguez Gabián

Presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puebla