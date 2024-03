Iconoclasia devuelve a mujeres las calles que les arrebataron: Ana Mastretta

La iconoclasia es una expresión feminista para exigir justicia por todas las mujeres que han sido asesinadas y que en algunos de los casos no se ha hecho justicia, expresó la escultora poblana Ana Mastretta.

Abundó que a pesar de que este tipo de expresión suele ser incómoda para la sociedad, es una forma de visibilizar las tragedias que acontecen en México.

Cada 8 de marzo se llevan a cabo diversas marchas en distintas partes del país, en donde colectivas feministas protestan en contra de la desigualdad de género y la violencia en contra de las mujeres, lo que ha provocado muertes y desapariciones forzadas.

Este 2024 no será la excepción y miles de mujeres saldrán a las calles del Centro Histórico de Puebla para manifestarse, en donde en muchos de los casos utilizan la iconoclasia como una forma de expresión, la cual consiste en la destrucción de símbolos o monumentos con fines políticos o ideológicos, con el objetivo de buscar un cambio en el sistema.

En entrevista con El Ciudadano México, Ana Mastretta indicó que la iconoclasia es una forma en que las mujeres tomen las calles de la ciudad que les han sido arrebatadas al sufrir agresiones o acoso, en particular, por parte de los hombres.

En ese sentido, dijo sentirse plena y segura cuando acude a las marchas feministas y observa que rayan las paredes o rompen los vidrios, pues puntualizó que es una vía para que las mujeres retomen su libertad, sobre todo en México, que es uno de los países de Latinoamérica, en donde hay más registro de asesinatos contra ellas, dijo.

Asimismo, la artesana poblana lamentó que la iconoclasia sea juzgada por la sociedad, pues refirió que a pesar de que con esto se busca concientizar sobre la violencia que las mujeres viven, la mayoría de las personas critica más la pintas o destrucciones de paredes o monumentos que las mismas muertes humanas.

«Yo considero que las paredes se pueden volver a limpiar, pero las muertas nunca van a volver, yo cuando he ido a las marchas y he visto los contingentes, me han hecho sentir muy segura y que pase lo que pase, sé que alguien que lucharía por mí»

Ana Mastretta

Escultora poblana