IMACP actualizará su padrón de artistas urbanos en la capital

El Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP) emitirá una convocatoria para actualizar el padrón de artistas urbanos que hay en la capital, informó Fabián Valdivia Pérez, titular de la dependencia.

Los interesados podrán acudir al IMACP para ser censados, obtener permisos para trabajar y conocer los espacios que se reasignarán.

En entrevista, Valdivia Pérez comentó que cuando el Programa de Artistas Urbano se abrió había al menos 120 personas registradas, pero tras la pandemia por covid-19, sólo 30 artistas continuaron en activo.

“En un par de meses se va a volver a abrir la convocatoria, revisando quienes están en el programa y ver a los que quieren ingresar, para tener contacto permanente con ellos”, comentó.

Señaló que la intención del Ayuntamiento de Puebla es reactivar el programa y que los artistas puedan obtener el permiso de uso del espacio público que emite la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom).

Además, se buscarán espacios para que puedan desarrollar sus actividades, como el corredor del 5 de Mayo, El Carmen, la 3 Poniente (junto a la Catedral) y la 6 Oriente (la “calle de los dulces”), con la intención de que los poblanos y turistas tengan acercamiento con la cultura de forma orgánica.

Añadió que el programa se intentó retomar con el cambio de administración y en diciembre se realizaron seis reuniones para conocer las inquietudes y necesidades de los artistas.

“En diciembre tuvimos seis reuniones y nos dimos cuenta de que aunque existe un censo y han cumplido con los lineamientos para formar parte muchos de ellos ya no están en activo, ya no quieren o ya no pueden estar en el programa”, explicó el funcionario municipal.

Foto: Agencia Enfoque

