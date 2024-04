Xóchitl Gálvez «sufre» ante cuestionamientos de universitarios

La candidata a la presidencia de México por el PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, mantuvo un encuentro con estudiantes de la Universidad Iberoamericana. En el evento, uno de los alumnos la cuestionó sobre la aparente corrupción de los líderes partidistas que la representan.

Como parte de sus actividades proselitista, la representante de la coalición «Fuerza y Corazón por México» acudió a La Ibero de la Ciudad de México. En una primera instancia, al frente del escenario le colocaron una manta con la leyenda «Ibero tiene memoria!!! 68, 71, ABC, los 43. PRI-PAN«.

Posteriormente, durante el bloque de preguntas, un estudiante le cuestionó la credibilidad y honradez de los dirigentes nacionales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del de Acción Nacional (PAN), Alejandro Moreno Cárdenas y Marko Cortés, respectivamente.

En su participación, el alumno de La Ibero adicionó que Alejandro Moreno tendría que estar en la cárcel por los supuestos hechos de corrupción que lo «envuelven», mientras que Marko Cortés demostró los «tratos cupulares» que se realizan en la política cuando publicó la lista de notarías que se «repartirían» en el estado de Coahuila.

Finalmente, dirigiéndose a Xóchitl Gálvez preguntó: «¿Usted considera que ‘Alito’ y Marko son buenos políticos y si merecen o no representar a la gente?»

Xóchitl Gálvez respondió que en todo partido político existen «personajes» que carecen de credibilidad, como el caso de Manuel Bartlett, actual funcionario del gobierno federal.

“Si hay algún personaje de la política, cualquiera que tú me menciones (…). Porque, pues en Morena está Bartlett, a poco tú vas a votar por Morena estando Bartlett adentro, pues no verdad”.

Al escuchar esto, el alumno insistió que no fue respondida su pregunta, por lo que reiteró su cuestionamiento en una segunda ocasión.

A esto, la candidata de la oposición alegó que los partidos son los encargados de juzgar el actuar de sus dirigentes, ya que ella siempre ha dicho que «no defenderá a ningún corrupto«.

«Esa decisión la tomaron los partidos, yo no tengo un elemento, o de los elementos que he tenido y no comparto, lo he dicho públicamente».

Xóchitl Gálvez Ruiz

Candidata a la presidencia de México