INE indagará candidaturas indígenas de Néstor Camarillo y Nadia Navarro

Las candidaturas de Néstor Camarillo Medina y Nadia Navarro Acevedo serán investigadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) para determinar el cumplimiento de su registro, tras haberse autoadsctrito como miembros de pueblos indígenas originarios de Puebla.

También puedes leer: Camarillo resta importancia a denuncia en su contra por venta de candidatura

Así lo dio a conocer el consejero presidente del órgano electoral en Puebla, Edgar Humberto Arias Alba, quien precisó que restan 10 días para que sea revisada la documentación de ambos candidatos, quienes indicaron ser parte de la comunidad de El Molino en Zacapoaxtla.

Humberto Arias informó que los documentos entregados por el priista Camarillo Medina y la senadora del PRI en la bancada del Senado, Navarro Acevedo, fueron aprobados en el primer filtro de revisión. No obstante, indicó que se realizará una última investigación con las organizaciones indígenas, quienes deberán presentar un acta de reconocimiento de las candidaturas, en caso de respaldarlas.

«Estamos en proceso de hacer una verificación todavía más a fondo, porque en el caso concreto de la autoadscripción indígena, nosotros tenemos que ir a preguntarle a las organizaciones o instituciones de gobierno si realmente reconocen esa autoadscripción» Edgar Humberto Arias Alba

Consejero presidente del órgano electoral en Puebla

Puntualizó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf) estableció una serie de parámetros más amplia para aprobar el registro de todos los candidatos federales que se reconocieron e inscribieron como indígenas, por lo que reiteró que, de acuerdo al respaldo de las comunidades, es como se aprobará su candidatura.

Camarillo Medina es candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México para la primera fórmula del Senado, mientras que Navarro Acevedo es candidata a diputada plurinominal, en el lugar 3 de la lista de aspirantes en la Cuarta Circunscripción.

Finalmente, Arias Alba destacó que durante las próximas semanas no solamente se revisará la documentación de las candidaturas indígenas, sino que también se supervisará que todos los perfiles elegidos para participar en el proceso electoral no incumplan con lo establecido en la ley, es decir, que no sean violentadores o deudores alimentarios.

También puedes leer: INE avala candidaturas indígenas, se cuelan Camarillo y Genovena

Foto: Archivo El Ciudadano

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com