Ingresos tributarios llegan a 4 billones en noviembre: López Obrador

El gobierno Federal administra las finanzas públicas con responsabilidad y transparencia; al mismo tiempo, mantiene resultados positivos en la recaudación, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Del mes de enero al 28 de noviembre de 2023, los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 4 billones 38 mil 294 millones de pesos, de acuerdo con datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT), esta cifra se encuentra 10.6 por ciento por arriba de lo observado en el mismo periodo del año anterior, es decir, representa 580 mil 555 millones de pesos más.

El mandatario mexicano reconoció la aportación de los contribuyentes, particularmente de las grandes empresas que suman al desarrollo del país. Recordó que el gobierno federal no ha aumentado impuestos en términos reales.

El presidente López Obrador sostuvo que el Gobierno de la Cuarta Transformación genera condiciones de estabilidad económica y logra estos números excepcionales en la recaudación por no permitir privilegios fiscales ni la corrupción que predominaba en sexenios anteriores.

“No tenemos crisis económica, no tenemos devaluación; el peso está muy fuerte, como no se veía en 50 años, así es, histórico, y pues esto nos está permitiendo que cada vez llegue más inversión al país. (…) La gente es la que recibe los beneficios y nosotros estamos para apoyar lo que es bueno para el pueblo y no permitir la corrupción»