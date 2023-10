Inicia curso No+Violencia para maestros de la BUAP

Para evitar que se normalice la violencia contra la mujer y se logre una verdadera cultura de paz es necesario sumar esfuerzos para obtener el cambio deseado, así lo manifestó la rectora María Lilia Cedillo Ramírez al inaugurar de forma virtual el curso No+Violencia en el que participan 300 docentes BUAP, gracias a la iniciativa y las becas que otorga Santander Universidades.

“Para tener un resultado claro es importante que como sociedad procuremos a las mujeres no sólo en educación, también es necesario acompañarlas y hacerles ver que la violencia que viven no es normal y no deben permitirla. En la BUAP somos materia dispuesta para este trabajo, para que juntos iniciemos este camino, con la certeza de que el cambio es factible para lograr la no violencia”

Lilia Cedillo Ramírez

Rectora de la BUAP