¡Insólito! Las moscas son vitales para la salud humana, según investigadores

Las moscas de la fruta, o Drosophila melanogaster, son un pequeño insecto que ha sido utilizado durante mucho tiempo como modelo de laboratorio para la investigación científica.

Esta especie comparte muchas características genéticas con los seres humanos, lo que la convierte en una herramienta valiosa para estudiar la causa y el desarrollo de enfermedades.

Las moscas de la fruta han sido utilizadas para estudiar el cáncer, el Alzheimer y el Parkinson, la obesidad, la diabetes y el COVID-19.

La investigación con moscas de la fruta ha llevado a una serie de descubrimientos importantes sobre la biología de estas enfermedades.

También se han utilizado para probar la eficacia de nuevos tratamientos para las enfermedades humanas.

Por ejemplo, los estudios con moscas de la fruta han demostrado que ciertos compuestos, como el resveratrol y la rapamicina, pueden extender la vida útil y retrasar el envejecimiento.

Fuente: MDPI: How Rearing Systems for Various Species of Flies Benefit Humanity

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com