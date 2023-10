Jennifer Hermoso anota en su regreso con España

La delantera española Jennifer Hermoso, autora del gol de la victoria este viernes frente a Italia en la Liga de Naciones (1-0) en su vuelta con la selección española, aseguró que “ahora solo puedo sonreír”.

“Que mejor alegría que llegar y volver a sentirme bien, dar el gol de la victoria y ahora solo puedo sonreír”, dijo Hermoso a la televisión pública española tras el encuentro.

“La vida a veces te da pequeños regalos, he pensado en mucha gente que he tenido detrás todo este tiempo y yo feliz porque gracias a ellos he vuelto a disfrutar del fútbol”, Jennifer Hermoso.