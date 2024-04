‘Joker 2’ se parece a ‘La La Land’, pero no es un musical, explica director

La secuela de Joker, titulada Joker: Folie à deux, protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, generó una gran expectación con su tráiler en la CinemaCon de Las Vegas, al ser comparada con la película parece a ‘La La Land’.

La película, programada para estrenarse el 4 de octubre, ha suscitado especulaciones sobre si será un musical, dada la presencia de Lady Gaga y la presencia de bailes y canciones.

Aunque el tráiler del Joker sugiere elementos de musical, el director Todd Phillips desmiente la idea, afirmando que la música es esencial, pero no se trata de un musical tradicional.

Desde que se dio a conocer la participación de Lady Gaga, y con base en las primeras informaciones del rodaje, hubo mucha especulación sobre si la película Joker sería un musical. Phillips señaló que la música es un componente clave para el personaje, pero no define la película como un musical al estilo clásico.

El tráiler de Joker: Folie à deux, ambientado con la canción «What the World Needs Now Is Love» de Burt Bacharach, hace referencia visual a películas musicales como La La Land o Los paraguas de Cherburgo.

A pesar de las especulaciones, Phillips aclaró que la música es parte integral de la narrativa y el carácter del Joker, pero la película no se ajusta a un musical.

No parece que vaya a ser así. «Nunca hablamos [de la película] de esa manera, pero me gusta decir que la música es un elemento esencial. Para mí eso no la distancia mucho de la primera», dijo Phillips en Las Vegas, según recoge Entertainment Weekly.

