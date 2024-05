Jonas Brothers pospone conciertos en México por influenza

Nick Jonas, integrante de los Jonas Brothers, contrajo influenza, lo que obligó a posponer los conciertos programados en Ciudad de México y Monterrey. Conoce cuando serán las nuevas fechas para sus conciertos.

Los Jonas Brothers compartieron la noticia a través de un comunicado y un video en redes sociales, expresando su pesar por no poder ofrecer el espectáculo planeado. Los conciertos en la Arena CDMX y en Monterrey serán reprogramados.

«Hola chicos. He contraído la desagradable cepa de influenza A que ha estado circulando y no puedo cantar en este momento. Siempre queremos poder ofrecerles el mejor espectáculo y simplemente no puedo hacerlo para estos espectáculos en México», lamentó.

Originalmente, los eventos afectados de los Jonas Brothers estaban programados para el 3 y 4 de mayo en Ciudad de México y el 6 y 7 de mayo en Monterrey, ahora se llevarán a cabo del 21 al 25 de agosto de 2024.

Aquellas personas que hayan adquirido boletos para los conciertos podrán utilizarlos en las nuevas fechas sin necesidad de cambios. Aquellos que deseen solicitar un reembolso deben seguir el procedimiento detallado por la empresa de boletaje.

Estos son los siguientes requisitos para poder empezar el trámite de reembolso:

• FÍSICOS

✓ Identificación oficial (INE o Pasaporte)

✓ Imagen legible y completa de los boletos

• DIGITALES O NO IMPRESOS

Identificación oficial del titular de la compra (INE o Pasaporte)

Captura de los códigos QR (Solo boleto digital)

Correo de confirmación de compra en formato PDF

El tiempo de respuesta por correo es de 5 a 7 días hábiles. el horario de atención es de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.

Foto: Redes

