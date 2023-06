Jorge Campos muestra su gran corazón y le regala 15 mil pesos a su exentrenador (VIDEO)

Jorge Campos no se olvida de los formadores de su carrera como portero del futbol mexicano y tuvo un noble gesto con «Don Chava», quien lo entrenó en Acapulco, y le regaló 15 mil pesos.

Don Chava se dedica a recolectar PET en las calles de Acapulco para después venderlos y se sorprendió cuando un tiktoker le enseñó el video con el mensaje de Jorge Campos.

En días pasados, un tiktoker se encontró a Don Chava y lo ayudó económicamente para que ganara más dinero; el video se volvió viral en las redes sociales.

“Su amigo Verraty” se encarga de grabar personas en escasos recursos y los ayuda con un dinerito extra, fue en uno de sus videos cuando encontró a Don Chava y éste le contó que entrenó a Jorge Campos.

El video llegó a las manos del ahora analista deportivo quien contactó a Verraty para mandarle 15 mil pesos a Don Chava y, además, de un agradecimiento y un saludo.

“Chava querido. Chavita, ¿cómo estás? Soy Jorge Campos. Ya escuché que me entrenaste y sí, me entrenaste y yo también me siento orgulloso de que me entrenaste y pasé por tus Fuerzas Básicas. Gracias, Chavita, gracias y por eso me llevaste a ese nivel. El mejor portero, gracias Chavita”.

Con información de UnoTV.