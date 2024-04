Joven defiende compra de aretes Cartier a bajo precio y critica a detractores

Un joven que adquirió unos aretes Cartier por la mínima cantidad de 237 pesos tras un error de precio lanzó críticas a quienes lo cuestionaron por la compra, señaló que «no soy moneda para caer bien a lambiscones».

A través de la plataforma X, el comprador de los aretes Cartier criticó a quienes buscaron información del empleado que vendió los accesorios a precio reducido, afirmando que no es su responsabilidad.

“War is over. Cartier está cumpliendo. No soy moneda para caerle bien a los lambiscones. No sé quién es el empleado ni su estatus, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mí no, yo no lo contraté”

Andan de doble moralistas sacando el cobre dándose golpes de pecho con principios y ética y sale su lado más clasista a relucir, eso no es de muchos principios y ética como tanto se jactan. — dre pute (@LordeDandy) April 23, 2024

El joven también señaló la polarización de opiniones en torno a cuestiones sociales y económicas. Indicó que el debate se ha centrado en socialismo y capitalismo por su adquisición de los aretes de Cratier.

Aunque muchos celebraron esto, hay quienes criticaron la acción del joven y lo tacharon de ser un abusivo, entre ellos, Lilly Téllez, senadora del PAN, quien arremetió contra el joven, calificando su acción como vergonzosa y poco ética, instando a informar a la empresa Cartier sobre el error en el precio.

Qué vergüenza que un mexicano tome ventaja de un error evidente de Cartier.



Lo correcto era dar aviso

a la empresa, sobre el precio equivocado en su página.



No es ético y otra persona pagará por la falta de honestidad del comprador. — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 22, 2024

A pesar de las críticas, la joyería Cartier finalmente entregó los aretes al joven y hasta el momento la marca decidió cerrar los pedidos en línea, por lo que únicamente se puede comprar directamente en la tienda.

