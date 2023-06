Jóvenes Coreanos prometen regalos y timan a mexicanas en redes sociales

Mexicanas han denunciado en redes sociales que han sido víctimas de un nuevo método de estafa en el que un coreano atractivo supuestamente les manda lujosos regalos para sacarles dinero.

En redes sociales, Ritha Rosado, locutora de radio en Chetumal, Quintana Roo, denunció que fue víctima de este tipo de estafa.

A través de 77 capturas de pantalla, la locutora narra cómo el “amor” del asiático se volvió en una serie de amenazas tras no ver dinero.

Ritha Rosado fue contactada vía Instagram por Chung Chanyeoi, un coreano que “residía en Tailandia porque era jefe de una constructora que tenía un proyecto en ese país”; aunque el asiático no hablaba español, presuntamente, utilizaba Google Traductor para comunicarse.

“Me contactan por Instagram, me dice que está enamorado de mí y que me enviaría varios regalos, luego se comunica la paquetería y me dice que tengo que depositar 5 mil”. Ritha Rosado, locutora de Chetumal.