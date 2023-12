«Jules», un artista urbano y guerrero cotidiano de la capital poblana

Julián Báez Rosas, conocido en la zona del Centro Histórico de Puebla como Jules, es un artista urbano que desde hace más de 30 años se ha dedicado a cantar y tocar la armónica para subsistir, aunque esta es sólo una de sus ocupaciones, pues además es periodista cultural y en algún momento se desempeñó como locutor de radio.

«Lo que me da de comer es la música, soy músico urbano desde hace 30 años», relata Jules a El Ciudadano México desde el pasaje del Ayuntamiento de Puebla, donde diariamente se dedica a interpretar canciones populares de rock, música norteña y baladas, de un repertorio conformado por más de 700 temas.

Para Jules ser artista urbano es su principal fuente de ingresos, y aseguró que esto no lo hace por el puro interés económico, pues nunca ha interpretado canciones de artistas que gozan de popularidad en la actualidad.

Asimismo, afirmó que le gustaría instalarse en otros puntos de la ciudad, pero su condición de discapacidad lo obliga a estar únicamente en el primer cuadro de la ciudad, donde hay un flujo importante de transeúntes.

Y es que toda su vida ha tenido problemas para caminar debido a la parálisis cerebral que sufre, situación que ha vivido desde su nacimiento y que significa el mayor obstáculo de su día a día, ya que depende de una silla de ruedas para desplazarse.

Aseguró que para un artista urbano como él, ninguna fecha del año en específico representa un aumento en sus ingresos, ya que muchas veces todo depende de «cazar» dinero desde temprano, no obstante, reconoce que en 2023 ha estado menos presente el espíritu caritativo de la ciudadanía, situación a que a su parecer no es culpa de las regulaciones del gobierno municipal ni del exceso de gente que se dedica a lo mismo que él en esta zona de la ciudad, sino del impacto económico que provocó la pandemia del covid-19.

«Económicamente no me va mal a mí como artista, pero sí he visto disminuido el espíritu de ayudar y desprenderse del dinero. Hay gente que me da un billete sólo por ser Navidad, pero no depende de la gente, depende de cuánto estás dispuesto a dar. Es una cuestión económica, y es una cuestión espiritual, porque en cualquier época del año, si a la gente le gusta lo que haces, te va a retribuir»

Julián Báez Rosas

Artista Urbano