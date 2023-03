Julio Huerta reprocha al Ayuntamiento de Puebla falta de atención en juntas auxiliares

El secretario de Gobernación (Segob) estatal, Julio Miguel Huerta Gómez, recriminó al Ayuntamiento de Puebla, la falta de atención para solucionar la carencia de servicios básicos en las juntas auxiliares.

Durante la entrega de apoyos sociales en la capital, el funcionario estatal señaló que hay localidades como San Miguel Canoa, que carecen de agua potable, o Santo Tomás Chautla, que no tienen energía eléctrica, desde hace más de un año.

“Hay autoridades para las juntas auxiliares y simplemente no existen y nos topamos todos los días con problemas como los que se tienen en Canoa (…) no tiene agua, hace más de un año que les cortaron el servicio y aún no se soluciona, y el servicio público del agua potable, ¿a quién le corresponde?, al municipio, desafortunadamente no hay mucho eco”

Secretario de Segob estatal, Julio Miguel Huerta Gómez