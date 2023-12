«Junior golpeador» ya no está en México, confirma su padre

Carlos P., padre de Patricio P., quien en días pasados se dio a conocer por agredir a un vigilante de Lomas de Angelópolis, confirmó que su hijo ya no está en México, ya que viajó a Estados Unidos.

En un audio dado a conocer en un noticiero local, el padre del junior golpeador confirmó que el menor de edad fue enviado a California para pasar un tiempo con familiares, aunque no detalla si lo hizo por protección o para evitar algún proceso legal.

Asimismo, el hombre, quien también ha quedado exhibido en video comportándose de forma violenta y prepotente con vigilantes, reconoció que el actuar de su hijo no fue el adecuado, pero justifica que «fue una situación generada».

Argumentó que desde días previos, el vigilante agredido, Jonathan, se había comportado grosero, contestando y haciendo su trabajo de mala manera, por lo que afirma que Patricio cayó en desesperación ese lunes 27 de noviembre.

«Este muchacho había estado contestando de mala manera, levantando la pluma de mala manera, se le dijo que no hiciera eso, hasta ese día que llegó mi hijo y lo trató mal, lo tuvo esperando 15 minutos porque no servía la pluma, no servía la tarjeta, hasta que lo desesperó y pues, sí yo no digo que no, estuvo mal lo que hizo». Carlos P., padre del agresor Patricio P.

Aseguró que le ha hecho ver a Patricio que los golpes no son el medio adecuado y afirmó que el ex estudiante de la Preparatoria Anáhuac está apenado por su actuar, no obstante, dijo que sigue firme en sus «creencias y convicciones«.

Carlos evitó dar alguna declaración sobre los videos que circulan de él y de su pareja, quien también está captada en video golpeando a otra mujer,ya que dijo que no tiene nada que ver.

Cabe mencionar que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Gilberto Higuera Bernal, ya anunció que buscan llevar a Patricio ante un juez para responder por este hecho, pero únicamente para establecer un acuerdo con la parte afectada y recibir atención, puesto que precisó que será juzgado bajo la norma del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.

