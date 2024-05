Justin Timberlake en crisis: ventas, conciertos y acusaciones afectan su carrera

La pausa de Justin Timberlake en la música durante casi seis años le pasa factura, con fans olvidándolo y retirándolo de la industria. El lanzamiento de su sexto álbum, «Everything I Thought It Was», marcó su regreso en marzo, pero las ventas se desplomaron en un mes.

Su gira «The Forget Tomorrow» también enfrenta dificultades con bajas ventas de entradas. Las secciones están disponibles en casi todas las ciudades, incluso las más caras, a 900 dólares.

Timberlake canceló su show en Carolina del Sur, sin explicaciones detalladas, exacerbando su situación. Ticketmaster confirmó la cancelación sin dar más detalles sobre el motivo.

Las acusaciones de Britney Spears en su libro «The Woman in Me» empeoran la situación. Spears habló sobre su relación tumultuosa con Timberlake y un aborto que tuvo a los 19 años debido a la negativa de él a ser padre.

Tras las acusaciones, Britney se disculpó, pero Timberlake optó por una respuesta diferente. Durante un concierto, declaró públicamente que «le gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparse, absolutamente con nadie«.

También puedes leer: Muere paciente con primer trasplante de riñón de cerdo genéticamente modificado

Foto: Redes

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 https://bit.ly/3tgVlS0

💬 https://t.me/ciudadanomx

📰 elciudadano.com