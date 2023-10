Karol Cariola, diputada chilena, urge a reconocer toda la violencia

El proceso en Latinoamérica para reconocer todos los tipos de violencia de género es largo, pero tiene que abordarse para alcanzar las verdaderas transformaciones sociales, declaró la diputada de la República Chilena, Karol Aída Cariola Oliva.

Desde Puebla, México, la parlamentaria lamentó que en Chile aún no se reconozcan y se penalicen todos los tipos de violencia que tienen perspectiva de género, uno de ellos las agresiones políticas.

En entrevista para El Ciudadano México después de su participación en el IX Encuentro del Grupo de Puebla, expuso que se está legislando y discutiendo sobre la Ley Integral del derecho de la mujer a una libre violencia.

Aseveró que es importante que se reconozca no solamente la violencia física o la violencia psicológica, en el ámbito familiar, sino también la violencia institucional, la violencia simbólica, violencia económica y la violencia política.

“Son elementos que han ido generando construcciones políticas y particularmente a nosotras nos ha afectado directamente esas consecuencias” Karol Aída Cariola Oliva

La parlamentaria señaló que no conoce a mujeres dentro de la política que no hayan sido víctimas de discriminación, postergación de adoctrinamiento o incluso que hayan sido excluidas del poder político, por el simple hecho de no ejercer la disciplina que el patriarcado establece.

Dio el ejemplo del caso de Irene Montero, ministra de igualdad de género en el gobierno España, quien fue víctima de un veto político, sólo por sus ideales, así como también se pronunció del caso de Paola Pabón, perfecta de Pichincha, Ecuador, quien fue encarcelada tras un montaje de persecución, acusada de rebelión.

“Esas son las acciones políticas de amedrentamiento que de alguna u otra manera, buscan sacarnos de los espacios de poder y definición política, muchas que quedan impunes, algunas las han intentado matar, no sólo en términos políticos, sino también en términos reales”

Karol Cariola destacó la importancia de la agenda Internacional Feminista, que la integran mujeres feministas y de izquierda, de distintas partes del mundo, las cuales buscan constituir una declaración de principios, con una definición de política de manera clara.

Señaló como fundamental trabajar en este proyecto, desde la posición política en la que se encuentra cada una, para luchar por los trabajos de construcción, de manera colectiva e interseccional.

Asimismo, explicó que con esta agenda se busca trascender y llegar a más países, por lo que precisó que, si alguna mujer llegase a identificarse con este movimiento, que no dude en unirse.

El rol de los hombres en el combate a la violencia de género

Cariola Oliva expuso que para combatir la violencia en razón de género, debe haber una complicidad no sólo entre las mujeres feministas, sino en todas las personas que crean en la igualdad de oportunidades y en la importancia de la erradicación patriarcal para el crecimiento de la democracia.

Aunado a lo anterior, consideró que lo primero que deben de hacer los hombres para no ejercer violencia política o simbólica, es identificar la forma en cómo ejercen su masculinidad.

Explicó que muchas veces la masculinidad está relacionada con acciones machistas, discriminatorias y violentas, de las cuales, los hombres no son conscientes de ello, por lo que dijo que es necesario que desarrollen nuevas masculinidades, al referir que, en el ámbito político, esto es muy común.

La parlamentaria dijo estar convencida de que el patriarcado es el principal aliado del capitalismo, los cuales, reconoció, han dañado tanto a hombres como mujeres, por lo que dijo que es importante que se lleve a cabo un cambio cultural, político y de conciencia, para que puedan liberarse de ese pensamiento.

“Se habla mucho del género, de la integración, pero vemos paneles masculinos, en donde hay sólo hombres dirigiendo, en donde el rol de las mujeres pasa a ser accesorio (…), para mí, liberarse del patriarcado no sólo es una liberación nuestra, sino una liberación también de nuestros compañeros, ustedes también están dañados por el patriarcado, también los somete y los domina en acciones que me gustaría estuvieran liberados”

Feminismo para proyectos transformadores

La diputada de la República Chilena, Karol Aída Cariola Oliva, declaró que con el feminismo se definen los proyectos emancipadores y transformadores, en donde mujeres progresistas y de izquierda pueden involucrarse en Latinoamérica.

Las mujeres, comentó, pueden hacer un cambio de la perspectiva del feminismo de clase interseccional, anticapitalista y antiimperialista.

“El feminismo nos determina, nos posiciona, nos permite luchar desde una posición clara respecto al tipo de sociedad que queremos construir”

Al ser cuestionada si se considera una mujer progresista o de izquierda dentro de la política, Cariola Oliva, dijo ser ambas, al considerar que estas dos expresiones se conectan entre sí. Por lo anterior, puntualizó que actualmente, es partidaria de la construcción de alianzas, entre la izquierda y el progresismo, sin distinción alguna.

“Yo soy una mujer de izquierda, también una mujer feminista, pero creo que en eso la construcción tiene que ser la más amplia posible también, no me gustaría elegir si una u otra, si no más bien todas, nos necesitamos para poder avanzar y poder construir políticamente construcciones”

