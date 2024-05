La guerra se avecina en Westeros con el tráiler de House Of The Dragon

El recién lanzado tráiler de la temporada 2 de House Of The Dragon promete una secuela brutal y emocionante, con más intriga y guerra en junio.

El avance de la segunda temporada de House Of The Dragon muestra a Rhaenyra Targaryen y la Reina Alicent en una amarga disputa, mientras la serie explora los eventos previos a Game Of Thrones (GOT).

La segunda temporada de House Of The Dragon retoma momentos críticos del final de la primera, con dragones masivos en medio de conflictos intensos.

El elenco de House Of The Dragon esta encabezado por Emma D’Arcy y Matt Smith, se prepara para una guerra sangrienta y llena de rivalidades.

Basada en el libro «Fire and Blood» de George R.R. Martin, la serie continúa explorando la historia de la Casa Targaryen.

La expectativa de House Of The Dragon crece entre los fanáticos con el adelanto de HBO, prometiendo una trama poderosa y oscura que deleitará a los fans de Game of Thrones.

