La mexicana Elena Reygadas es nombrada la mejor chef femenina del año según The Best (VIDEO)

La mexicana Elena Reygadas, nombrada la mejor chef femenina del año según “The Best”; siendo así el tercer año consecutivo que una mujer latinoamericana se lleva este premio, el año pasado lo ganó la colombiana Leonor Espinosa y en 2021 fue para la peruana Pía León.

Elena Reygadas es una orgullosa cocinera mexicana, dirige el restaurante Rosetta en la Ciudad de México (CDMX), y aunque ahora destaca aún más tras su nombramiento como la mejor chef femenina del año, por el grupo “50 Best”, una de las principales listas gastronómicas mundiales, también se le conoce por ser una ferviente defensora de la biodiversidad de nuestro país, así como su cultura.

“Soy una persona que le gusta mucho observar la naturaleza, sus ciclos. Poder ver una pintura y ver de cómo en un momento se ponía una mesa, me inspira, me ayuda mucho en mi forma de cocinar.”Elena Reygadas en YouTube 50 Best Restaurants TV