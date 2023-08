La pelea de Elon Musk vs Mark Zuckerberg será en Italia y se trasmitirá por X

El eventual combate de artes marciales mixtas (MMA) entre Mark Zuckerberg, cabeza de Facebook, y Elon Musk, dueño de X (como ahora se le llama a Twitter), será transmitido en esa última plataforma y sería el 26 de agosto.

Elon Musk, afirmó este viernes que su “pelea” con Mark Zuckerberg podría tener lugar en Italia. Mientras que el gobierno italiano mencionó un “gran evento benéfico”.

“Zuckerberg Versus Musk sera transmitido en directo en X”, dijo Musk en su red social y agregó que “todas las ganancias se donarán a organizaciones que apoyan a los veteranos de guerra”.

Zuckerberg reaccionó en su propia plataforma, Threads by Meta, que ahora compite con X, asegurando que estaba “listo a partir de hoy”. “Le propuse hacerlo el 26 de agosto cuando me retó, pero no me contestó”, dijo.

El jefe de Meta sugirió que la retransmisión tuviera lugar en “una plataforma más fiable que realmente pueda recaudar fondos” para organizaciones benéficas.