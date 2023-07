Lanzan primer tráiler de Wonka, protagonizada por Timothée Chalamet (VIDEO)

El alocado mundo del hombre de los dulces más extraño de la ficción está a punto de volverse un poco más salvaje con la nueva versión psicodélica, Wonka, una precuela de Willy Wonka con Timothée Chalamet en el protagónico.

Este nuevo cuento musical sigue a un joven Wonka que busca establecerse en un universo de dulces y chocolates. La historia está ambientada en una ciudad de aspecto europeo, con Willy esparciendo la alegría del chocolate donde quiera que vaya. Y no solo vende sus dulces, sino que también baila claqué sobre las mesas.

Timothée cantará y bailará en el nuevo filme. En entrevistas se ha revelado que son siete números en total los que se tiene considerados. Neil Hannon, líder de la banda The Divine Comedy, es el responsable de las composiciones. En declaraciones a The Times, Hannon elogió las habilidades vocales de Chalamet y dijo: «Es un chico encantador, joven y desgarbado. Y tiene un tono de canto muy agradable, que es todo lo que me importa».

Wonka se estrenará en cines el 15 de diciembre de 2023.