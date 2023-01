Las frases más sonoras en las videoconferencias de Barbosa

Desde el “caldito de pollo” para curar el Covid-19 hasta el dejen el cubreboca y “bésense con locura”, el exgobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, soltó en sus 680 videoconferencias de prensa frases pintorescas, a veces chuscas y controversiales que quedarán para el anecdotario popular.

Las “mañaneras” del exmandatario se transmitieron de lunes a viernes, después de las 9:00 horas, vía YouTube y Facebook, desde el 16 de marzo de 2020, hasta el 9 de diciembre, cuatro días antes de su fallecimiento.

Al principio, las conferencias virtuales tuvieron como fin informar sobre el avance de la pandemia de covid-19, pero pronto se convirtieron en una parte importante de la agenda diaria del gobierno estatal.

En total, las videoconferencias matutinas de Barbosa Huerta sumaron 427 horas, 9 minutos y 11 segundos, con un promedio de duración de media hora por cada una.

En esos espacios, Barbosa protagonizó momentos polémicos y de franca pelea con políticos, secretarios, alcaldes, así como reporteros de la fuente de gobierno de Puebla. A continuación se presentan algunos de los momentos más sonados de esas videoconferencias.

Caldito de pollo para la covid

El 30 de marzo de 2020, Barbosa lanzó una de las frases más recordadas de sus conferencias, cuando recomendó a los poblanos consumir caldo de pollo para contrarrestar los síntomas del coronavirus.

“Yo les propondría a quien tuvo coronavirus, que continúe con todas las restricciones, con los cuidados, su caldo de pollo con cebollita y chile bien picoso”

Asimismo, afirmó que la covid-19 atacaba más a la gente acomodada, y aseguró que las personas de menores ingresos eran inmunes.

«Hay mucha gente, de las 40 personas (reportadas inicialmente con covid), algunos son padres de familia, la mayoría son gente acomodada ¿Lo saben o no? Si ustedes son ricos tienen el riesgo: si ustedes son pobres, no. Los pobres estamos inmunes»

“Aguanto vara, aguanto vara”

En mayo de 2020, respondió a las críticas que recibió por la implementación de la Ley de Educación en el estado y dijo que respetaba las opiniones de los diferentes actores políticos y académicos, pero dijo que sostendría dicha ley.

“Aguanto vara, aguanto vara. En el tema de la ley de Educación, aguanto vara. No me tiemblan las piernas; una de ellas porque es de titanio, entonces no tiembla y la otra nunca me ha temblado”

Premios y Ludovico Peliuche

Otro de los momentos llamativos fue cuando el exmandatario poblano se refirió a los Premios CCE 2022, a los que asistieron empresarios y el alcalde Eduardo Rivera Pérez.

Barbosa Huerta criticó el encuentro ocurrido en mayo pasado, al señalar que la premiación fue una reunión de “yunquistas”.

“Fíjense que la mejor forma de entregar un donativo es en la discreción, de manera secreta. No en una gala, esas galas donde las copas de champagne se toman desde abajo; los dedos rodean la copa, pero también la parte delgada de la copa. Y tú, te encuentras a cualquiera de los invitados y les dices: ¿cómo estás? Felicidades, qué gran idea reunir a todo ´El Yunque´, a la ´Familia Peluche´. ¿Ya viste a Ludovico, dónde anda?, no, pues anda muy ocupado, vamos a la que sigue”

“No le saque, doctor”

El exgobernador también lanzó frases a los integrantes de su gabinete, como el titular de la Secretaría de Salud, José Antonio Martínez García, el pasado 7 de julio.

Después de que Martínez García negara ante la prensa que tuviera intenciones de participar en el próximo proceso electoral, el mandatario expresó:

“No le saque, no le saque doctor… No es cierto, lo respeto mucho al doctor en lo personal y tengo un gran reconocimiento a su trabajo y se ha vuelto con ese comportamiento humano, técnico y capacitado en una persona de enorme popularidad en el estado”

Barbosa canta: “pero lo dudo”

El 5 de septiembre Barbosa canturreó “Lo dudo”, éxito de José José, luego de que el alcalde Eduardo Rivera Pérez manifestara su interés para contender por la gubernatura en 2024, en un evento realizado por la militancia del Partido Acción Nacional (PAN).

En la conferencia virtual, Barbosa Huerta criticó al edil, de manera sarcástica, al señalar que nadie sabía sobre sus intenciones políticas para 2024.

“Nadie sabía que quería ser candidato Eduardo Rivera; nadie se imaginaba, nadie, hasta que vino Marko (Cortés) y Augusta (Díaz de Rivera) y le dijeron, como dice la canción de José José: anda y ve, te está esperando la gubernatura, anda y ve”

“Bésense con locura”

Otro lance jocoso ocurrió el 26 de agosto, luego de que la entonces secretaria de Gobernación (Segob) estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, invitara a los poblanos a continuar con el uso del cubrebocas.

El mandatario apenas esperó a que la exfuncionaria terminara de hablar y dijo: “este fin de semana olviden el cubrebocas y bésense con locura”

Mensaje a Noroña: “perdiste un amigo”

El 30 de agosto de 2022, el exmandatario criticó al diputado federal Gerardo Fernández Noroña por “destapar” al morenista Ignacio Mier Velazco como aspirante a la gubernatura para 2024, durante su informe legislativo que se celebró en San Andrés Cholula.

Refiriéndose a Fernández Noroña, Barbosa dijo: “aquí se te apreciaba y se te respetaba. Perdiste un amigo. Te lo digo para que ya no andes haciendo tiktoks y ese tipo de payasadas. Perdiste un amigo, alguien que siempre te apreció y te respetó (…) yo sí te he respetado y te he querido, cabrón”.

Barbosa y los reporteros

Durante las conferencias mañaneras, también interactuó con los reporteros de la fuente de gobierno, a los que a veces “chamacos”, “hermano” y “amigos”.

“Es muy complejo, querido reportero. . . ¿cómo se llama mi amigo? Un día hay que ir a platicar de todos esos círculos de poder”

Que le regalen una constitución a Mier

Miguel Barbosa no perdía de vista a Ignacio Mier y en ocasión de las modificaciones al Plan B de la reforma electoral propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo:

“Que Ignacio Mier se ponga a estudiar, que lea los dictámenes que antes de ser presentados (…) habrá que regalarle para fin de año su Constitución para que se defienda”

Barbosa vs Francisco Romero

En las mañaneras, también expresó críticas al exauditor Francisco Romero Serrano, quien se encuentra preso desde febrero pasado.

En una ocasión, lo acusó de comprometer recursos públicos y dejar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) hecha una “porquería”.

“¿Saben qué había? Había el ocultamiento de todo eso, comprometido por Francisco Romero. Él les había prometido que no se iba a revelar nada, ese manejo que tenía con los auditores externos (…) andaba ahí Francisco Romero, trayendo municipios, alcaldes y prometiendo y todo. Se encontró una porquería, pero, en fin»

El “huauzontle” poblano

La última frase colorida que se recordará del exgobernador fue la que hizo el pasado 5 de diciembre, cuando habló sobre las dos presuntas narcomantas que aparecieron en Puebla capital y en San Andrés Cholula, supuestamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al respecto, señaló que fueron realizadas por un bromista a quien llamó el “huauzontle poblano”, haciendo referencia al villano ficticio de las historietas, “El Guasón”.

“Lo de las mantas – hasta hechas en imprenta o en un aparato en lona- son de un bromista. Hay un guasón poblano, que le voy a poner el huauzontle, porque es de Puebla. El huauzontle poblano que sacó cinco mantas, que saque 20”

